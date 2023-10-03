مطار مرسى علم الدولى يستقبل 27 رحلة طيران سياحية أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 27 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .
وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من ايطاليا، و4 رحلات من التشيك، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا، وبلجيكا، وأخرى من هولندا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من لكسمبورج ورحلتين داخليتين .
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة 135 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 27 رحلة طيران سياحية أوروبية اليومالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:09 ص
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 27 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .
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