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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:47 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقدَّم خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
 
وأكد رئيس الوزراء ـ في برقيته ـ أن هذه المُناسبة الخالدة التي سطرها شُهداء مصر الأبرار بأحرف من نور، ستظلُ مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المُسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيماناً ويقيناً بأنهم أصحابُ الحق، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد، ويُتوجوا كفاحَ شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.
 
وأضاف رئيس الوزراء في برقيته: "وإننا إذ ننتهزُ هذه المُناسبة يا سيادة الرئيس، لنعاهدكم على أن نواصل معكم العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار".
 
 

نصر اكتوبر

الرئيس السيسى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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