اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 37 شخصا على الأقل إثر انفجار فى مصفاة نفط جنوب نيجيريا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:05 م
مصرع 37 شخصا على الأقل إثر انفجار فى مصفاة نفط جنوب نيجيريا نيجيريا - أرشيفية
وكالات

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لقى37 شخصا على الأقل بينهم امرأتان مصرعهم بعد انفجار مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.

وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.

 

 

 


نيجيريا

مصفاة نفط فى نيجيريا

انفجار مصفاة للنفط فى نيجيريا

الشرطة النيجيرية



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