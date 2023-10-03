مصرع طفل غرقًا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه ترعة الكسارة نطاق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ب الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية بوصول " زياد ص م" 9 سنوات مقيم كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه ترعة الكسارة ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصاحية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.