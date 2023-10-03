اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 457 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بيطرية بالشرقية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:25 م
ضبط 457 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بيطرية بالشرقية كبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 53 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 457 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.
 
يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .

الطب البيطرى

الشرقية

لحوم غير صالحة

الاسواق



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