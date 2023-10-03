مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم على طريق منية النصر بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم موتوسكل مع سيارة نقل على طريق كلية تربية نوعية في مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ووضع الجثمان في ثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول جثمان شاب يدعى محمد رضا محمد علي الشهاوي، مقيم قرية ميت تمامة دائرة المركز، ويبلغ من العمر 15 عاما، جثة هامدة، وآخر مصاب ويدعي محمد. ال. ع. 16 عاما مقيم قرية ميت طاهر دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم موتوسكل مع سيارة نقل بشارع كلية تربية نوعية الرئيسي بمدينة منية النصر، ما أسفر عن وفاة شاب متأثرا بإصابته بتهتك وجروح بالرقبة وكسر بالجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم، ونزيف بالأنف والأذن، واشتباه نزيف داخلي بالصدر، ما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته، وإصابة آخر بجروح متفرقة ووضعه تحت الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، ووضع المصاب تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات