"مشروعك" يوفر 55.5 ألف فرصة عمل بالشرقية عبر 19 ألف مشروع بـ3 مليارات جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و125 مليون 956 ألف جنيه حيث تم تنفيذ 18 ألف و972 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 3 أكتوبر 2023م.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير " مشروعك " بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء فى المركز الأول، بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2593 مشروعا بقيمة 376 مليونا و974 ألفا و209 جنيهات، يليه فى المركز الثانى مركز الزقازيق - حى أول - حى ثان بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2739 مشروعا بقيمة 360 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 823 مشروع بقيمة 345 مليونا و744 ألف جنيه و250 جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.