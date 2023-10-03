مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يدعو إلى عدم استخدام الغذاء في النزاعات

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أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، أهمية اعتبار الغذاء حقًا أساسيًا للإنسان والابتعاد عن استخدامه في النزاعات السياسية أو الاقتصادية.



جاء ذلك في كلمة للدخيري خلال مشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والذي تستضيفه، العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وقال الدكتور إبراهيم الدخيري إن مشاركة المنظمة في هذه المنتدى تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به المنظمة فى مشاركة المنظمات العربية والعالمية والإسلامية النظيرة في حشد وتنسيق كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.



وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد.



واعتبر الدخيري أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة ولا يقع على بعض الدول العربية دون غيرها، لذا فمن الضروري تفعيل التعاون العربي على مختلف المستويات البحثية و العلمية و المدنية لتخطي التحديات و المخاطر المتعددة و تسخير التكنولوجيات الحديثة و البحوث العلمية و كذا تعزيز الحوار و التعاون بين الدول العربية.



وشدد على الآثار السلبية التي تأتي نتيجة العقوبات المفروضة على الغذاء، وكيف يتأثر بها الأشخاص الأكثر ضعفًا.. كما طالب بتعزيز حماية طرق إمداد الغذاء وفق القوانين الدولية والإقليمية .



ويشارك في هذا المنتدى، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثاً، ويتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.