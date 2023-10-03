مديرية تموين شمال سيناء تكثف حملاتها للسيطرة على الأسواق

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية تموين شمال سيناء حملاتها التموينية بمشاركة الأجهزة الرقابية لملاحقة أى مخالفات فى الأسعار بالأسواق.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه تم بالتعاون مع قسم مباحث التموين تنفذ حملة أسفرت عن تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية .

كما تم تنفيذ حملة مرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وسبق ونفذت مديرية تموين شمال سيناء، حملة مكبرة بمدينة بئرالعبد بالاشتراك مع الصحة وقسم مباحث التموين، أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن المجهولة بها كميات كبيرة من اللحوم المصنعة ( كبده - كفته - وخلافه ) غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم مصادرة تلك الكميات وتحرير محضر و تسليمه للعرض على النيابة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، بالمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومخازن الدقيق، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية تم تحريزها وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

كما تم توجيه حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 شنطة كبيرة بداخلها كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر معدة ومجهزة للبيع، وتم تحريز تلك الكميات وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة، وتنفيذ حملة تموينية مكبرة ضمت الأجهزة الرقابية بالمديرية والأجهزة الرقابية ببئرالعبد وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع بمدينة بئرالعبد للتأكد من الالتزام بالأسعار والاعلان عنها، وكذلك مطابقة الفواتير بالمنتجات المعروضة، وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير محضر عدم وجود ترخيص وحيازة وعرض وبيع أرز مستورد هندي بدون فواتير ومجهول المصدر كمية قدرها 4.675 طن ( 187 جوال )، و تحرير محضر حيازة وبيع دقيق مدعم كمية قدرها 165 كيلو 7 جوال محظور تداوله في الأسواق، وتم تسليم المحاضر وجاري العرض على النيابة العامة.