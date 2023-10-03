محافظ قنا يوجه بوضع خطة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين

قنا صابر سعيد

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، مع الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة ، عدداً من الملفات الهامة التي تخص القطاع الطبي بالمحافظة، خلال استقباله بمكتبه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.

وناقش الداودي، مؤشرات تنظيم الأسرة، في ظل اختيار محافظة قنا ضمن مشروع " أسرة "، والذى سيتم تنفيذه بمراكز قوص، ونقادة، والوقف، طبقا للمؤشرات، كما ناقش عرض إنجازات برنامج تنظيم الاسرة بعد الولادة والاجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة، فضلا عن خطة تغطية مفتشي الصحة بالوحدات الصحية داخل دائرة المحافظة.

وبحث الداودي، أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي، مشددا على ضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ورفع الأداء الطبي، وإعداد حصر لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التي تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة لبحث إمكانية توفيرها في القريب العاجل، ضماناً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

وأكد محافظ قنا، أن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد.