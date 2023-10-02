احتفالات قنا بذكرى نصر أكتوبر تتحول لمسيرات دعم للرئيس السيسي في الانتخابات

قنا صابر سعيد

انطلقت منذ قليل بمدينة قنا، احتفالات شارك فيها عدد كبير من أبناء محافظة قنا، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ، وتحولت الاحتفالات إلى مطالبات من الآلاف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل ترشحه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وشهدت الاحتفالات حمل المشاركين أعلام مصر، كما يحيي الحفل الفنان أحمد جمال، كما استمع المشاركين إلى عدد من الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون في الاحتفالية، أن المتواجدين يبعثون رسالة لكل المصريين للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية واستكمال ما تم من إنجازات على أرض الوطن.