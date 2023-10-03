محافظ أسوان: انطلاق الدراسة فى 20 مدرسة جديدة بقرى حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، دخول 20 مدرسة "إنشاء جديد" للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه لتنضم للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن.

وأضاف محافظ أسوان، أن إجمالى عدد المدارس بالمحافظة هذا العام بلغ نحو 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة، لتكتمل كافة عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التى شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف والراقى لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأوضح "عطية"، أنه كلف المسئولين أيضاً بضرورة توزيع الكتب المدرسية مع أول يوم فى الدراسة دون الارتباط بسداد المصروفات المدرسية، مع الاهتمام بتطبيق البعد الإنسانى من خلال إعداد كشوف بأسماء الحالات الغير قادرة بالتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لتحمل نفقات سداد المصروفات عن كاهل أسرهم مراعاة لظروفهم المعيشية، وكذا توفير الزى المدرسى والمستلزمات الدراسية لهذه الحالات أيضاً.