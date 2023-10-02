محافظة أسوان: 19 مشروعاً للإدارة المحلية بتكلفة 152 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان ، أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 152 مليون جنيه وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

جاء ذلك على هامش زيارته، اليوم، لتفقد لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو، وذلك بمرافقة رئيس وحدة حياة كريمة، ومدير المشروعات بالمحافظة، ومسئولى الشركات المنفذة.

وأضاف "عبد الشافى"، فى بيان صحفى، أنه تفقد مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بسلوا بحرى بنسبة 100 %، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات قرية الكفور غرب بنسبة 90%، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للانتهاء من التشطيبات الخاصة بالكافيتريا والمسجد والمحلات مع استكمال أعمال المظلات وذلك خلال أسبوعين.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة شملت أيضاً تفقد موقف سيارات الكفور شرق بنسبة 60 % وتم التوجيه بزيادة أعداد العمالة والمعدات المستخدمة لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بالموقف خلال الشهر الجارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول ، بجانب الاهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.