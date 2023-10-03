مايا مرسى تشيد بإطلاق المنصة الرقمية SHEconomy وتدعو نساء مصر للانضمام لها

كتب محمود راغب

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، بهدف مناقشة سبل التعأون بين الجانبين خلال ألفترة القادمة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها لإطلاق المنصة الرقمية SHEconomy ، مشيدة بسهولة استخدامها وإتاحتها للسيدات مجانا، مؤكدة على أهمية انضمام السيدات المصريات من جميع فئات المجتمع إلى هذه المنصة، والاستفادة من خدماتها لتحقيق التمكين الاقتصادى لهن، معبرة عن تمنياتها بأن تنضم إليها 10 آلاف سيدة مصرية خلال بضعة أعوام، ومن ثم الالتقاء معًا فى المعارض لتبادل الخبرات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى البرامج والمشروعات التى أطلقها المجلس ويعمل عليها وتشمل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، ضمن برنامج الشمول المالي، لافتة إلى نموذج المحاكاة البنكية ودوره فى تعليم السيدات استخدام المنصات الرقمية.

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبرانى الذى يعد تحديًا عالميًا ملحًا يشكل حاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها فى عمليات صنع القرار، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود للقضاء على هذا العنف، وأهمية وضع قواعد لتغيير المعايير المجتمعية على شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع حدود للذكاء الاصطناعى لحماية جميع النساء وألفتيات.

فيما أوضحت الدكتورة هاربن أرورا أن المنصة الرقمية SHEconomy تم الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادى للمرأة الذى عُقد بالقاهرة منذ بضعة أعوام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، تم تطويرها حتى أصبحت جاهزة للعمل بجميع اللغات، لتصبح منصة مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات والخدمات حول العالم، وذلك من خلال ثلاث خطوات بسيطة (تحميل المنتج أو الخدمة عبر الإنترنت والبدء فى التعامل على المنصة) ، مؤكدة على أهمية دور هذه المنصات الرقمية فى تحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا ، مشيرة إلى وجود خمس منصات رقمية للمرأة وهى رابطة جميع السيدات All Ladies League (ALL) والمنتدى الاقتصادى للمرأة (WEF)، وغرفة التجارة والصناعة الهندية للنساء، ومنصة SHEconomy وG100.

كما أوضحت الدكتورة هاربن أرورا أنه جارى تطوير المنصة العالمية G100 ، حيث تم عقد 60 اجتماعا ضمن 100 اجتماع متوقع لمناقشة سبل العمل لتطوير هذه المنصة ، معبرة عن أملها فى تعزيز التعأون مع المجلس لتشجيع 10 آلاف سيدة مصرية للانضمام لها على مدار العامين القادمين.

يذكر أن G100 هى منصة عالمية للعمل المشترك لتحقيق التمكين والمسأواة بين الجنسين وتوفير القيادة ألفكرية حول ما يجب القيام به من أجل تحقيق الشمولية والسلامة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة على مستوى العالم، ومعالجة ألفجوات بين الجنسين وتحقيق التكافؤ بين الجنسين خلال هذا العقد.