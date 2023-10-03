لص الهواتف المحمولة بالغربية يعترف: بسرق بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى سائق أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية ، تفيد قيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى محافظة الغربية بأسلوب المغافلة، واضاف المتهم أنه يمتلك توك توك يستخدمه فى تنفيذ عمليات السرقة ، لافتا إلى أنه يراقب المواطنين فى الشوارع حتى يلاحظ قيام الضحية المقرر سرقتها بالتحدث فى الهاتف ، يظل يراقبه حتى يتأكد غياب حركة المركاب من الطريق الذي يسير فيه ثم يقترب منه ويسرقه بأسلوب المغافلة ، ثم يبيعه لدى عميله سئ السمعه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من مواطن كرهاً عنه وتسبب فى إصابات بالغه له ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالغربية كرهاً عنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بإستقبالها (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام "سائق مركبة توك توك" بسرقة هاتفه المحمول من يده وأثناء محاولته الهرب قام الـمُصاب بالتشبث بالمركبة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدم فـى الواقعة وقائده (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه الخاص بالمجنى عليه).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.