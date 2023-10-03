"كرة نارية" فى سماء بريطانيا تسبب انقطاع الكهرباء عن 3 مدن.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

ظهرت كرة نارية ضخمة في سماء بريطانية، ليل الإثنين والثلاثاء، مصحوبة بدوي انفجار أكسفورد، والذي وقع نتيجة صاعقة رعدية ضربت مصنع لإعادة التدوير مخلفات الطعام وشبكة تحويل النفيات الخضراء إلى سماد، وفقا لصحيفة الجارديان.

قال شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار عالى وشاهدوا "كرة نارية" تضئ السماء بسبب انفجار أكسفورد، وأشار التقرير الى ان خدمات الطوارئ مكان الحادث، لكن ممثلًا عن مصنع إعادة التدوير سيفيرن ترينت جرين باور قال إنه لم يصاب أحد في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب في الأفق، داخل شكل أصفر وبرتقالي يشبه المشروم، وأكد المصنع أن الغاز الحيوي من حاوية قد اشتعل في منشأة كاسينجتون، بالقرب من مطار أكسفورد، في حوالى الساعة 7:20 مساءً.

يعالج المرفق أكثر من 50 ألف طن من النفايات الصلبة والسائلة كل عام، وقالت آنا كافي، التي تعيش في سومرتون، على بعد حوالي 15 ميلاً شمال أكسفورد، لشبكة سكاي نيوز: "لقد شهدنا أكثر عاصفة رعدية وبرق لا تصدق على الإطلاق.. جاء من العدم وكانت الضوضاء لا تصدق".

وقالت إن الكهرباء انقطعت عنها معظم المساء ولم تعد إلا للتو، وذكر شاهد آخر لصحيفة «أكسفورد ميل» إنهم رأوا "سماء مشعة غريبة من النوافذ"

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في ويتني وبورفورد وتشيبينج نورتون وميلتون أندر ويتشوود، وأفاد شهود آخرون أنهم رأوا "برق برتقالي" وسمعوا ما بدا وكأنه حادث سيارة خارج منزلهم، وكتب أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت السماء متوهجة لمدة دقيقتين ثم اختفت".

ويعتقد أن البرق أصاب حاويات غاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية مما تسبب في حريق كبير، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذير أصفر اللون من العواصف الرعدية فى أكسفورد مساء الاثنين.