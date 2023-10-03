"فنون جميلة الإسكندرية" تنظم معرضا فنيا تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية معرضًا فنيًا لمجموعة من الأعمال الفنية عن حرب أكتوبروصممها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

يأتى تنظيم المعرض تزامنًا مع احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور، عميد الكلية، والدكتور محمد كشك، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنانين التشكيلين والطلاب.

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية أن المعرض يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المختارة عن نصر السادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية تتنوع ما بين فن الرسم وفن التصوير والكولاج وفن الفسيفساء ومشروعات تخصصية فى التصميم الداخلى واللوحات، فضلًا عن التصاميم المعاصرة والاستلهام فى العمارة الداخلية والمستوحاة من انتصارات حرب أكتوبر، والتوازن البيئى فى تصميم الخدمات العامة بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال الجرافيك وفن النحت عن حرب أكتوبر.

فيما أكد الدكتور محمد كشك أن كلية الفنون الجميلة بصدد إصدار كتيب لتوثيق الأعمال الفنية التى صممت خصيصا عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فضلًا عن عقد مسابقة ثقافية عن الإنشاد الوطنى والرسم والتصوير والشعر والنصوص الأدبية والقصة القصيرة المصورة والعزف والتأليف الموسيقى والكتابة الصحفية، مضيفًا أنه سيتم بالتزامن مع احتفالات الكلية بذكرى انتصار اكتوبر وفى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" ستبدأ كلية الفنون الجميلة فى تنظيم فاعلية عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والأورام السرطانية وأمراض الضغط والسكر والتطعيم ضد كوفيد 19، وذلك فى الفترة من 4:3 اكتوبر الحالى بمقر الوحدة العلاجية بمبنى الكلية الرئيسى والوحدة العلاجية بمبنى قسم الديكور.