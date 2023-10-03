اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف دليل على دعمنا لأوكرانيا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:00 ص
فرنسا: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف دليل على دعمنا لأوكرانيا وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
أ ش أ

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نشرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين على حسابها على موقع "إكس - تويتر سابقا" صورة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والذي عقد بشكل استثنائي في كييف، معربة عن دعم مجلس وزراء خارجية التكتل الأوروبي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا. 


وكتبت كاترين كولونا تغريدة قائلة : "الرئيس زيلينسكي هنا في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي .. هذا الاجتماع علامة على دعمنا لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، وأيضا إشارة لمستقبل أوكرانيا الأوروبي". 


وقد اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين في كييف في "اجتماع تاريخي" يهدف إلى التعبير عن تضامنهم مع هذا البلد الذي يواجه العمليات العسكرية الروسية والذي يهدف إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الاجتماع خارج حدود الاتحاد.


وقد أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.


يأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه كييف أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا. 


وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".. من جهتها رحبت كييف بالاجتماع.


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