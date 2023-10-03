عبد السند يمامة ممازحا طبيب الكشف الطبى: "الدنيا تمام ولا ايه".. فيديو وصور

كتب أمين صالح

وقع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، منذ قليل الكشف الطبي تمهيدا للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك في مستشفي الشيخ زايد التخصصي بمدنية 6 أكتوبر.

ومازح الدكتور عبد السند يمامة الدكتور أحمد الشربينى استشارى الباطنة بمستشفي الشيخ زايد التخصصي، قائلا له:"الدنيا تمام ولا ايه؟".. ليرد عليه الدكتور أحمد الشربينى "اه الدنيا تمام".

جدير بالذكر، أنه يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.