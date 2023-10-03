عبد السند يمامة يصل المستشفى لتوقيع الكشف الطبى.. صور

كتب أمين صالح

وصل منذ قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتوقيع الكشف الطبي، تمهيدا للتقدم بأوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

ونجح الدكتور عبد السند يمامة في الحصول علي تزكية 24 نائبا برلمانيا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.