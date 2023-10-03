اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تمهيدا للترشح لانتخابات الرئاسة..

عبد السند يمامة يصل المستشفى لتوقيع الكشف الطبى.. صور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:38 م
عبد السند يمامة يصل المستشفى لتوقيع الكشف الطبى.. صور عبد السند يمامة يصل المستشفي
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل منذ قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتوقيع الكشف الطبي، تمهيدا للتقدم بأوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة. 
 
ونجح الدكتور عبد السند يمامة في الحصول علي تزكية 24 نائبا برلمانيا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
 
عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي (1)
عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي 

عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي (2)
عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي

عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي (3)
عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي

عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي (4)
عبد السند يمامة يصل مستشفي زايد التخصصي 

 


عبد السند يمامه

حزب الوفد

الانتخابات

الترشح للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة