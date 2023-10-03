طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بالأقصر يزورون المعالم التراثية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، زيارة لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع فى إسنا، إلى عدد من المعالم الأثرية والتراثية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة، حيث نظم مشروع (VISIT-Esna) بالتعاون مع منطقة آثار مصر العليا المتمثلة في إدارة الوعي الأثري بالأقصر، وإدارة إسنا التعليمية قسم التربية الخاصة بمدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بإسنا، تلك الزيارة المجتمعية لمجموعة من طلاب المدرسة.

ويقول محمود العديسى مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إنه تهدف هذه الزيارة المجتمعية إلى توفير فرصة حقيقية لأفراد المجتمع ذوي صعوبات التواصل بالتعرف على تاريخ وثقافة إسنا، من خلال جولات مرافقة مؤهلة، وذلك من خلال استخدام لغة الإشارة كوسيلة رئيسية للتواصل، حيث تم خلال هذه الزيارة استكشاف معالم إسنا التراثية بدءًا من شارع الشرفا مرورا بوكالة الجداوي ومعبد خنوم ومئذنة جامع العمري، كما تضمنت الجولة زيارة لسوق القيسارية ومعصرة بكور للزيوت.

ونظمت منطقة آثار مصر العليا متمثلة في إدارة الوعي الأثري بالأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات احتفالية "وفاء النيل" المقامة على هامش أعياد فيضان النيل، حيث أقيمت الفعاليات داخل مركز شباب الزينية بحرى ، وحضر50 من الطلائع، وكذلك فى مركز شباب البياضية بحضور 50 طفل من أبناء البياضية لتوعيتهم، حيث تناولت الفعالية أهمية نهر النيل عند المصري القديم ومظاهر الاحتفال بقدوم فيضان النيل، وكيفية مقياس النيل التي توارثت حتى امتدت للعصر الإسلامي، كما تناولت الفعالية الأساطير والأخطاء التي نسبت لنهر النيل والحضارة المصرية.



تعريف الطلاب بالمدرسة لتاريخ وكالة الجداوى



زيارة لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بمعالم إسنا التراثية



زيارة لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بوكالة الجداوى بإسنا



زيارة لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بالأقصر لمعبد إسنا







