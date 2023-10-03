ضبط 12.5 طن أسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد

عبد العال وكيل المديرية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات الرقابية، عن ضبط سيارتين مُحملتين بـ 248 شيكارة سماد يوريا مدعم باجمالى 12.5 طن محظور تداوله بالأسواق.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 21 كرتونة زيت تموينى مدعم ،قام أحد التجار التموينين بتجميعها بهدف البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وتم تحرير محضر تجميع سلع تموينيه مدعمه بهدف الاتجار بهم بالسوق السوداء ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.