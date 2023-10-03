ضبط لصين قتلا سائقًا لسرقة توك توك فى سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك " ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.

بالانتقال وسؤال (والد المجنى عليه – مقيم بدائرة المركز ) قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "التوك توك" مع نجله بزعم توصيلهما، وأثناء سيرهما قاما بتهديده بسلاح أبيض للاستيلاء على المركبة، ولدى رفضه النزول قاما بالتعدى عليه وإصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



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الظروف المخففة لعقوبة السرقةنصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصرياكما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف