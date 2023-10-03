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صحة كفر الشيخ: حملة قومية لنظافة وتزيين وحدات الرعاية الصحية الأولية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:42 م
صحة كفر الشيخ: حملة قومية لنظافة وتزيين وحدات الرعاية الصحية الأولية الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، الحملة القومية للنظافة العامة بوحدات الرعاية الأساسية، بالتنسيق مع كافة مديرى الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تهدف الحملة إلى توفير بيئة آمنة لرعاية المرضى، نظرا لأهمية منع ومكافحة العدوى فى المنشآت الصحية، وتقليل معدلات العدوى المكتسبة، وتقليل التكلفة السريرية للمرضى، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة، موجهة بأهمية مثل تلك الحملات التوعوية فى تعزيز مفاهيم الوقاية من العدوى، ومكافحتها لدى أفراد الطاقم الطبى، للحد من انتشار العدوى المصاحبة لتقديم الرعاية الصحية، وما لها من تأثير سلبى على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، أن مصر تمتلك كافة القدرات لبناء نظام رعاية صحية قوى وفعال، داعيا الفريق الصحى إلى مواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة فى قطاع الرعاية الصحية.


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