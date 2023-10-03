رئيس موظفى ترامب السابق يوجه أعنف هجوم ضده ويكشف عن مواقفه المشينة

كتبت ريم عبد الحميد

وجه جون كيلى، أطول من تولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض فى عهد دونالد ترامب، الهجوم الأشد من جانبه على الإطلاق ضد الرئيس السابق فى تصريح حصرى لشبكة "سى إن إن".

وسجل كيلى التسجيل مباشرة، وأكد فيه عدد من القصص المشينة عن تصريحات أدلى بها ترامب خلف الأبواب المغلقة هاجم فيها أعضاء الخدمة الأمريكية والمحاربين القدامى، وسرد فيها عدد من التعليقات المرفوضة التي كان كيلى حاضرا عندما أدلى بها ترامب.

وعندما سئل عما إذا كان يريد التعليق على رئيسه السابق فى ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسئولون سابقون فى إدارة ترامب، أجاب قائلا:

ماذا يمكننى أن أضيف ولم يقال بعد؟ شخص يعتقد أن هؤلاء الذين يدافعون عن بلادهم بالزى العسكرى، أو قتلوا أو أصيبوا بشكل خطير فى القتال، أو أمضوا سنوات يتعرضون للتعذيب كأسرى حرب هم مغفلون لأنهم لم يجنوا شيئا من هذا. وتابع قائلا: شخص لم يرغب أم يُشاهد فى حضور العسكريين الذين فقدوا أطرافهم لأنه (لا يبدو جيدا بالنسبى لى)، شخص لم يخف ازدراء صريحا لعائلة جندي حاصل على النجمة الذهبية، ولكل عائلات جنود النجمة الذهبية، على شاشة التلفزيون فى حملة 2016، وجادل بأن أبطال أمريكا الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عنها فاشلون، ولن يزور مقابرهم فى فرنسا.

وأكمل كيلى حديث قائلا: شخص غير صادق فيما يتعلق بموقفه من حماية الأرواح التي لم تولد بعد والنساء والأقليات والمسيحيين الإنجليين واليهود والرجال والنساء من الطبقة العاملة. شخص ليس لديه فكرة عما تدافع عنه أمريكا أو ما تعنيه أمريكا. وشخص اقترح متعجرفا أن محاربا متفانيا وخدم بلاده على مدار 40 عاما فى وقت السلم والحرب ينبغي أن يخسر حياته للخيانة، فى انتظار بأن شخص ما سيقوم بالجراء، شخص معجب بالمستبدين والديكتاتوريين القتلة، شخص لدي لديه سوى ازدراء لمؤسسات أمريكا الديمقراطية أو دستورها او حكم القانون.

وانهى كيلى تصريحه قائلا: ليس هناك شيئا آخرا يمكن أن يقال، فليساعدنا الله.