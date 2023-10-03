اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:09 م
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رئيس جامعة المنوفية يشهد انعقاد اللجنة الطبية للطلاب المتقدمين من ذوي الهمم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:09 م
رئيس جامعة المنوفية يشهد انعقاد اللجنة الطبية للطلاب المتقدمين من ذوي الهمم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية انعقاد اللجنة الطبية للطلاب من ذوي الهمم المتقدمين للإلتحاق بكليات الجامعة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها للعام الجامعي 2023-2024. 
 
ووقعت اللجنة الكشف الطبي على 16 طالبا وطالبة لديهم إعاقات حركية وسمعية وحسية والذين تم قبولهم بكليات (الآداب - التجارة - الحقوق). 
 
تشكلت اللجنة من الكتور حسام النعماني رئيس قسم المخ والأعصاب بطب المنوفية والدكتور أحمد شمس رئيس قسم العظام بطب المنوفية ومنا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب بالإدارة العامة بالجامعة وهالة المنوفي مدير إدارة الامتحانات بشئون التعليم والطلاب بالجامعة.
 

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