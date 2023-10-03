اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس النادى المصرى فى فيينا: إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:11 م
رئيس النادى المصرى فى فيينا: إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى خالد حسين رئيس النادي المصري في فيينا
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن خالد حسين، رئيس النادي المصري في فيينا ورجل أعمال، دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقال خالد حسين: "لا يمكن أن ننسى ما حققه الرئيس من إنجازات لا تعد ولا تحصى، أبرزها القضاء على فيروس سي في مصر، والقضاء على الإرهاب وتحقيق الامن والسلام فضلا عن مشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي اختصرت أزمنة ومسافة الرحلات وسهلت التنقلات اليومية للناس، مضيفا: "مصر في عهد الرئيس بقت أد الدنيا".
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
 
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
 
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يهنئ الصين الشعبية بذكرى تأسيس الجمهورية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:05 م

نجوم الفن يدعمون قرار الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:00 م

رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:57 م

الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج: إنجازات الرئيس السيسى غير مسبوقة.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:51 م

الجبهة الوطنية للمصريين بباريس تعلن دعمها للرئيس السيسى بالانتخابات.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة