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حكاية وطن.. مشروع سكنى متكامل لأهالى قرية الديسمى المتضررة من السيول

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:12 م
حكاية وطن.. مشروع سكنى متكامل لأهالى قرية الديسمى المتضررة من السيول مشروع إسكان الديسمي الحضاري
كتبت – مرام محمد

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مئات المشروعات الخدمية الضخمة نُفذت في مختلف القطاعات الحيوية بقرى "حياة كريمة" في محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة الماضية، تغيرت معها واقع الحياة في 22 قرية بمركزي الصف وأطفيح بعد أن كانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت حوالي 881 مشروعاً، منها 441 مشروعا في الصف، و440 مشروعا في أطفيح.
 
برزت مشروعات "سكن كريم" في قرى الجيزة، خاصة مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري، والتي عانت بعد أن ضربتها أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة في عام 2020، أدت إلى تهشم منازل الأهالي الهشة وتلف محاصيلهم الزراعية ونفوق ماشيتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.
 
توحدت جهود كافة الجهات وفي غضون أشهر قليلة تحولت القرية إلى شعلة نشاط للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لأبناء القرية ضمن مشروع تنموي متكامل يضم وحدات سكنية حضارية مجهزة ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوق حضاري وموقف سرفيس ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحى وحظائر لتربية المواشي.
 
يقام المشروع على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.
 
تم تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.
 
راعى المشروع إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة. 
 
يشمل المشروع إنشاء مدرسة على مساحة 3600م2 تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.
 
ويضم المشروع سوق حضاري على مساحة 1200م2  بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى، بالإضافة إلى موقف حضاري على مساحة 2400م2 تسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه.
 
ويشمل المشروع محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري  يبلغ سعته 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.
 
مجمع مساكن الديسمي الحضاري
مجمع مساكن الديسمي الحضاري

مجمعات حضارية بالصف ضمن حياة كريمة (1)
مشروع إسكان الديسمي الحضاري
 
مجمعات حضارية بالصف ضمن حياة كريمة (2)
مشروع إسكان الديسمي الحضاري
 
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مشروع إسكان الديسمي الحضاري

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مشروع إسكان الديسمي الحضاري

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مشروع إسكان الديسمي الحضاري   

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مشروع إسكان الديسمي الحضاري

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مشروع إسكان الديسمي الحضاري

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مشروع إسكان الديسمي
 

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