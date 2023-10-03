حارس الأمن يعترف بقتل سائق داخل مصنع بالجيزة: ضايق إحدى العاملات فضربته بالنار

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس حارس أمن خاص بمصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سائق، بإطلاق النار عليه في الرأس والبطن داخل مصنع بأبو النمرس.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه يعمل خفيرا، بالمصنع منذ 3 سنوات، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع.

وأكد المتهم، أن مشاجرة نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، وانتهت بالسب والشتم والتعدي بالأيدي، لمعاكسة إحدى عاملات النظافة بالمصنع، وحينها تدخل العمال للصلح بينهما.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، كان المجني عليه متجه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع فقام المتهم بالتعدى عليه بالسب والشتم وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح نارى (طبنجة). حاول المجني عليه بالفرار خوفًا من المتهم والصعود أعلى سطح المبني المعثور عليه به فتبعه المتهم بالصعود خلفه وإطلاق عدة أعيرة، فأصابه في الرأس والبطن، وفر هاربًا.

وكشفت التحقيقات، أن الخفير يعمل بالمصنع، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع، ويوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مضايقة المجني عليه لإحدى العاملات بالمصنع، على إثرها أطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة ، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه، يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفير خاص يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.