جامعة الأقصر تحدد موعد الاختبارات الشخصية ببرامج التعليم المدمج 7 أكتوبر

الأقصر – أحمد مرعى

حددت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة التعليم المُدمج، موعد إختبارات القبول والاختبارات الشخصية للدفعة الأولى من المتقدمين لبرنامجي كلية التجارة وكلية تكنولوجيا التعليم الرقمي، وذلك يوم السبت الموافق 7/10/2023م السابع من أكتوبر عام 2023م للدفعات الجديدة، حيث تنوه إدارة التعليم المدمج عن ضرورة التواجد بالمركز داخل جامعة الاقصر قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.



وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تقرر ميعاد الاختبارات التحريرية الساعة 10.00 صباحاً لكليات التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي، وأن يكون ميعاد المقابلة الشخصية لبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي الساعة 12.00 ظهرا من نفس اليوم، حيث إن إختبار كلية تجارة بمقر كلية الآثار، وإختبار كلية تكنولوجيا التعليم الرقمي بمقر كلية الحاسبات والمعلومات.



وتم فتح باب القبول للطلاب الجدد للالتحاق ببرامج التعليم المدمج المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى للحصول على البكالوريوس والليسانس، وتشمل برامج التعليم المدمج (بكالوريوس كلية التجارة - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي).



ومن جانبه صرح الدكتور وليد محمد عبد الله مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، إنه يعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعليم المُدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بنظام التعلم المُدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا).



ويضيف الدكتور وليد محمد عبد الله، فى بيان صحفى، إن شروط الإلتحاق تشمل أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة (دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة) والثانوية الأزهرية والمؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية) والمؤهلات العليا، بجانب مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصريين المقيمين بالخارج، واجتياز اختبار القبول.



أما الأوراق المطلوبة فتشمل أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، والموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن سنم أقل من 22 عاماً، وصورة الرقم القومي، وعدد 8 صور شخصية، والتقديم يومياً خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت، ومواعيد السداد في الخزنة لدفع الرسوم من الساعة (9 صباحا الي الساعة 12 ونص)، وللأستفسار والتقديم، يتم فى العنوان التالى:- (الأقصر- العوامية - جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون الطلاب المركزية - الدور الأرضي 01017392964، حيث يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية للتعليم المُدمج.

