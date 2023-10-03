اليوم السابع
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توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة باستثمارات 22.3 مليار دولار

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:58 م
توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة باستثمارات 22.3 مليار دولار طارق الملا - وزير البترول
كتبت -مروة الغول

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نجح قطاع البترول خلال التسع سنوات الماضية فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG."
 
وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة.
 
كان لتوقيع اتفاقيات ترسیم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.
 
وتم  الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تم توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة بقوانين  بحد أدنى للاستثمار بلغ 22.3 مليار دولار وحد أدنى لحفر الآبار 452 بئرا ومنح توقيع بلغت 1.3مليار دولار.
 
 
ومن أهم النتائج النجاح فى جذب  شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل "شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وود سايد، قطر إنرجى".

وزاره البترول

مشروعات البترول

الثروات البتروليه



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