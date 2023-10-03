تعرف على مراحل أمراض الكلى وكيفية الوقاية منها

حسام الشقويرى

برزت أمراض الكلى باعتبارها وباء عالمي صامت، مما يؤثر على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. ووفقا لمؤسسة الكلى الوطنية يؤثر مرض الكلى المزمن على 10٪ من السكان في جميع أنحاء العالم وهو مسؤول عن ملايين الوفيات كل عام، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

والوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية النفايات والمواد الزائدة، وخاصة اليوريا والكرياتينين والأملاح المختلفة، من الدم. ويتم بعد ذلك إخراج هذه النفايات على شكل بول، والذي يتم نقله إلى المثانة ليتم التخلص منه في نهاية المطاف من الجسم.

وتساعد الكلى على تنظيم ضغط الدم عن طريق التحكم في حجم الدم المنتشر في الجسم. ويمكنها تضييق أو توسيع الأوعية الدموية، مما يؤثر على مستويات ضغط الدم، وموازنة الشوارد الكهربائية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، هي وظيفة حاسمة أخرى، حيث تضمن الكلى أن تكون هذه الأيونات في المستويات المثالية، وهو أمر بالغ الأهمية لوظيفة الأعصاب وتقلصات العضلات والحفاظ على مستويات الرقم الهيدروجيني المناسبة في الجسم.

وتساعد الكلى في الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم عن طريق إفراز أيونات الهيدروجين وإعادة امتصاص أيونات البيكربونات، وبالتالي استقرار مستوى الرقم الهيدروجيني في الدم.

أمراض الكلى

أمراض الكلى هي الحالات التي تؤثر على بنية ووظيفة الكلى. ويمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. وهناك أمراض الكلى المختلفة ويتم تصنيفها إلى مراحل بناء على شدتها.

إصابة الكلى الحاد

المرحلة 1 - خفيفة

المرحلة 2 - معتدلة

المرحلة 3 - شديدة

وإصابة الكلى الحادة (AKI)، والمعروفة أيضًا بالفشل الكلوي الحاد، هي حالة تتميز بفقدان مفاجئ وسريع لوظائف الكلى. ويتم تصنيف القصور الكلوي الحاد إلى مراحل بناءً على شدة تلف الكلى، وتساعد هذه المراحل أخصائيي الرعاية الصحية على تحديد العلاج والإدارة المناسبين.

كيفية الوقاية من أمراض الكلى

تعد الوقاية من أمراض الكلى جانبًا مهمًا للحفاظ على الصحة العامة والرفاهية. قام الدكتور ماداراسو بإدراج التدابير التي يجب عليك اتباعها لتقليل خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالكلى:

نظام غذائي متوازن

الحفاظ على نمط حياة صحي

النظام الغذائي المتوازن: تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من الملح والأطعمة المصنعة لأن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم ويجهد الكلى.

الترطيب: من المهم شرب كمية كافية من الماء لأن الترطيب المناسب يدعم وظائف الكلى ويساعد على منع حصوات الكلى.

الحد من السكر والمشروبات السكرية: تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يساهم في الإصابة بمرض السكري والسمنة، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تجنب التدخين: يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك الموجودة في الكلى، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم وظائف الكلى.