تعرف على استعدادات أسيوط لسوء الأحوال الجوية × 10 نقاط

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وسقوط امطار خفيفة بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفي هذه النقاط نبين استعدادات المحافظة للأحوالةالحوية الغير مستقرة.

1- كلف المحافظ قيادات المحافظة ومسئولى الازمات والكوارث بالمتابعة المستمرة داخل غرفة الأزمات والعمليات

2- رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات

3- وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار

4- التأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة

5-مراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع

6- المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية

7- رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها

8-التأكد من صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة

9- تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات

10-تكليف المرور بوضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".