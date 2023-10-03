تضامن الغربية: لدينا 25 ألف شخص حاملين لكارت الخدمات المتكاملة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

كشف أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، عن أن هناك 25 ألف شخص من المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة بمحافظة الغربية.

وأضاف عبد المتجلي، لـ"اليوم السابع"، أن التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتم عن طريق التقديم على موقع الوزارة ويتم اخطار طالب الخدمة بالموعد الخاص به، مشيرا ان هناك 9 مكاتب تأهيل علي مستوي المحافظة، وذلك تيسيرا على الاشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار، إلى أن الشخص ذوي الاعاقة يقوم بتقديم الأوراق الثبوتية وفي حال ثبوت وجود اعاقة يقوم باستكمال المستندات في مكتب التأهيل المحول عليه، للعرض على الاخصائي الاجتماعي والمهني