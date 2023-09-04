إصدار 153 كارت خدمات متكاملة وتسجيل 347 من ذوى الهمم بالمنوفية على موقع وزارة الصحة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى وجمعية صناع الحياة، تم تقديم خدمات لـ 500 فرد من ذوى الإعاقات تنوعت ما بين إصدار كارت الخدمات المتكاملة لـ 153 فرد، وخدمات التسجيل على موقع وزارة الصحة لـ 347 شخص خلال شهر أغسطس الماضى ضمن فعاليات حملة " هنوصلك " لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة تيسيراً عليهم، وذلك بمشاركة 1000 متطوع بالجمعية من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية أن حملة "هنوصلك " تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم فى إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة ومد مظلة الرعاية والحماية الإجتماعية إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، فضلاً عن التوعية بالإجراءات اللازمة للتسهيل على ذوى الهمم من أصحاب الحالات شديدة الإعاقة، هذا وتمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها فى الحصول على العديد من المميزات الخاصة بهذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة فعاليات حملة " هنوصلك " ومتابعة سير العمل بها وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتقديم خدمات أفضل لأبنائنا من ذوى الهمم ورعايتهم من كافة جوانب الحياة، مثمناً مجهودات وزارة التضامن الإجتماعى وسعيها نحو توفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئات ودمجهم فى المجتمع، مؤكداً على الدور الرائد الذى تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة فى عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة وتعزيز قيم العمل التطوعى وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التى تعد ركيزة أساسية فى عملية البناء والتطوير التى تتبناها الدولة المصرية.