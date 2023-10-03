تحرير 323 قضية تموينية بالمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بمركز ديروط

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تحرير 323 قضية تموينية على مدار شهر خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط، ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، عدة حملات خلال شهر سبتمبر على الأسواق والمخابز بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، وإدارة مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد شكرى، والمقدم وائل نجاتي وكيل الإدارة، وكامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية وبمشاركة نواب رئيس المركز أسفرت عن تحرير 323 قضية تموينة حيث تم في مجال المخابز تحرير 200 مخالفة تموينية منها 65 محضر نقص وزن و40 محضر مواصفات و47 محضر عدم نظافة و25 محضرا عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و10 محاضر عدم تسليم بون و9 عدم الإعلان عن المواعيد و4 محاضر توقف جزئي عن العمل وفي مجال الأسواق تم تحرير 123 مخالفة تموينية منها 13 محضر بيع سجاير أزيد من السعر و11 محضر سكر ناقص الوزن و3 محاضر أرز ناقص الوزن و7 محاضر لحوم وسلع غذائية أخرى مجهولة المصدر و5 محاضر تجميع دقيق و36 محضر للتجار التموينيين وفروع جمعيتي و31 محضر لمستودعات البوتاجاز و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر ذبح لحوم خارج السلخانة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".