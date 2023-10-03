تجديد حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وأضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.

واعترف مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة تجاه المتهمين.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال استقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سيء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه واعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.