وقال بايدن ـ فى كلمة له بمناسبة ذكرى تمرير قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الأمريكيين فى عام 1990 ـ إن هذا التشريع بات مصدرا لحصول 61 مليون أمريكى من ذوى الاحتياجات الخاصة على الكرامة والاحترام وضمان فرصة للمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف بايدن ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أنه بعد مرور 3 عقود من تمرير هذا القانون نتذكر كيف كان بالإمكان حرمان أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أية فرصة للتوظيف، مشيرا إلى أنه بتمريره أصبح هناك التزاما بأن تكون الولايات المتحدة لجميع الأمريكيين.

ويمكن القانون الأمريكي من مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل كامل، ويحظر التمييز ضد أفرادها في جميع نواحي الحياة العامة، كما يلزم مقرات العمل والوكالة الحكومية بتوفير الظروف الأساسية الملائمة لحركة وتنقل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.