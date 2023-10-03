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المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء: نتابع جميع المشروعات ميدانيا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:45 م
المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء: نتابع جميع المشروعات ميدانيا الدكتور أٔحمد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور أٔحمد جابر المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، عن مهام المكتب الفني قائلا: "المكتب الفنى تم إنشاؤه فى أغسطس 2015 بقرار من رئيس الوزراء، حيث يضم 30 شخصا، منهم 30% أساتذة جامعات ومنتدبون فى تخصصات مختلفة".
 
وأضاف أٔحمد جابر خلال لقاء خاص بكاميرا إكسترا نيوز، نتابع كافة المشروعات التى تتم على مستوى الجمهورية بجميع القطاعات، ونقوم بعمل زيارات ميدانية، ونشاهد نسب التنفيذ، وهل هى مطابقة للجدول الزمنى للمشروع أم هناك تأخير، وإذا حدث تأخير نعمل على تذليل المعوقات التى سببت التأخير، ونرفع تقارير دورية لرئيس الوزراء بالمضمون والموقف التنفيذى للمشروعات.
 
ولفت أحمد جابر إلى انه عندما نتابع المشروعات على أرض الواقع نرى المشاكل الواقعية ولا نعتمد على التقارير، وعملنا ميدانى، ويتم مناقشة تأخير المشروعات وسبب التأخير والمعوقات والتنسيق طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وأن يكون كل مشروع له جدول زمنى مطابق لهذا الجدول الزمنى بالنسبة للشق التنفيذى.
 
 
 

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