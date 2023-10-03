القاهرة الإخبارية: النواب الأمريكى ينجح فى عزل رئيس المجلس كيفن مكارثى

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل، أن مجلس النواب الأمريكي نجح في عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي.

وفى وقت سابق قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه يخطط لعقد تصويت على عزله الثلاثاء، مضيفاً أنه أخبر أعضاء حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.

وتقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة الاثنين، لفرض تصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنبت واشنطن إغلاقاً حكومياً، وسط معارضة من أعضاء حزبه.

وفى ظل أغلبية الجمهوريين الضئيلة فى مجلس النواب، فإن عددا قليلا من النواب الجمهوريين قد يكون كافيا للإطاحة برئيس المجلس، والذى يعتمد إلى حد كبير على الكيفية التي سيصوت بها الديمقراطيون.