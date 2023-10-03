رئيس مجلس النواب الأمريكي يقرر عقد تصويت على قرار عزله الثلاثاء

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه يخطط لعقد تصويت على عزله الثلاثاء، مضيفاً أنه أخبر أعضاء حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.

وتقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة الاثنين، لفرض تصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنبت واشنطن إغلاقاً حكومياً، وسط معارضة من أعضاء حزبه.