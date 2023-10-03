اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مجلس النواب الأمريكي يقرر عقد تصويت على قرار عزله الثلاثاء

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:18 م
رئيس مجلس النواب الأمريكي يقرر عقد تصويت على قرار عزله الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي
وكالات

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه يخطط لعقد تصويت على عزله الثلاثاء، مضيفاً أنه أخبر أعضاء حزبه أنه لن يعقد صفقة مع الديمقراطيين لإنقاذ منصبه.

وتقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة الاثنين، لفرض تصويت على عزل مكارثي بعد أن مرر بمساعدة الديمقراطيين حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنبت واشنطن إغلاقاً حكومياً، وسط معارضة من أعضاء حزبه.

 وفى ظل أغلبية الجمهوريين الضئيلة فى مجلس النواب، فإن عددا قليلا من النواب الجمهوريين قد يكون كافيا للإطاحة برئيس المجلس، والذى يعتمد إلى حد كبير على الكيفية التي سيصوت بها الديمقراطيون.

 

 وهذا يعنى أن موقف الديمقراطيين سيحدد ما إذا كان مكارثى سيظل ممسكا بمطرقة المجلس أم سيصبح أول رئيس لمجلس النواب سيتم الإطاحة به.

 
 
 

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