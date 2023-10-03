العثور على جثة غريق ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، علي جثة غريق ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من الأهالي بوجود جثة لمواطن تطفو علي سطح المياه ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم عند كوبري السنترال، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
النيل - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، علي جثة غريق ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، علي جثة غريق ببحر يوسف بوسط مدينة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
الموضوعات المتعلقة
إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسطالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:28 ص
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم على طريق منية النصر بالدقهليةالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:37 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاجالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:58 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة