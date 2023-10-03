الصحة تكشف مراحل تطور ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن جهود الوزارة خلال 9 سنوات فى تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة من عام 2014 وحتى 2023 .
- 2015
بدء الميكنه
2017 -
المناظرة عن طريق الفيديو كونفرانس بجميع المحافظات .
- 2019
متوسط فترة الاصدار للقرارات 10 أيام .
- 2020
متوسط اصدار القرارات 48 ساعة للحالات الطارئة، و5 أيام للحالات الطبيعية .
-2021
ميكنه المطالبات المالية .
- 2023
متوسط إصدار القرارات 24 ساعة لحالات الطوارئ، و3 أيام للاجراءات العادية .
يذكر أن إجمالي عدد القرارات : 29.8 مليون قرار وإجمالي عدد المستفيدين 17.5 مليون مريض.
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