اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف مراحل تطور ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:50 ص
الصحة تكشف مراحل تطور ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن جهود الوزارة  خلال 9 سنوات فى تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة من عام 2014 وحتى 2023 .
 
- 2015 
بدء الميكنه 
2017 -
المناظرة عن طريق الفيديو كونفرانس بجميع المحافظات .
- 2019 
متوسط فترة الاصدار للقرارات 10 أيام .
- 2020 
متوسط اصدار القرارات 48 ساعة للحالات الطارئة، و5 أيام للحالات الطبيعية .
-2021 
ميكنه المطالبات المالية .
- 2023 
متوسط إصدار القرارات 24 ساعة لحالات الطوارئ، و3 أيام للاجراءات العادية .
 
يذكر أن إجمالي عدد القرارات : 29.8 مليون قرار وإجمالي عدد المستفيدين 17.5 مليون مريض.
 
وزير الصحة
 
 

الصحة

نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة

حالات الطوارئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة