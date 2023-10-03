الصحة تكشف مراحل تطور ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن جهود الوزارة خلال 9 سنوات فى تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة من عام 2014 وحتى 2023 .

- 2015

بدء الميكنه

2017 -

المناظرة عن طريق الفيديو كونفرانس بجميع المحافظات .

- 2019

متوسط فترة الاصدار للقرارات 10 أيام .

- 2020

متوسط اصدار القرارات 48 ساعة للحالات الطارئة، و5 أيام للحالات الطبيعية .

-2021

ميكنه المطالبات المالية .

- 2023

متوسط إصدار القرارات 24 ساعة لحالات الطوارئ، و3 أيام للاجراءات العادية .

يذكر أن إجمالي عدد القرارات : 29.8 مليون قرار وإجمالي عدد المستفيدين 17.5 مليون مريض.