الصحة العالمية: طرح لقاح ثان للملاريا العام المقبل ونوصى باستخدامه

كتبت أمل علام

أوصت منظمة الصحة العالمية، باستخدام لقاح ثان للملاريا للحد من انتشار المرض الذي يهدد حياة البشر عن طريق بعض البعوض، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "منذ عامين تقريبا بالضبط، أوصت منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع النطاق لأول لقاح للملاريا في العالم يسمى RTS,S.

وأضاف، اليوم، يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثانٍ يسمى R21/Matrix-M للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض."

وقال تيدروس إن لقاح R21/Matrix-M، الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية، سيكون متاحا بحلول منتصف عام 2024، مضيفا أن الجرعات ستتكلف ما بين دولارين وأربعة دولارات.

وقال تيدروس: "تقوم منظمة الصحة العالمية الآن بمراجعة اللقاح من أجل التأهيل المسبق، وهو ختم موافقة منظمة الصحة العالمية، وسيمكن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) واليونيسيف من شراء اللقاح من الشركات المصنعة".

20 مليون جرعة..

يتم تصنيع R21/Matrix-M بكميات كبيرة بواسطة معهد سيروم بالهند Serum Institute of India

وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي، إنه أنتج بالفعل أكثر من 20 مليون جرعة تحسبا لتوصية منظمة الصحة العالمية.

وقال في مقابلة "سنعمل على تكثيفها وفقا لمتطلبات الطلب"، "نأمل أنه بحلول نهاية عام 2024، لن يكون هناك أي تطابق بين الطلب والعرض، مع دخول العرض لدينا إلى النظام."

وسيتنافس اللقاح مع لقاح RTS,S الذي أطلقته شركة GSK ، والذي أوصت به وكالة الأمم المتحدة في عام 2021 .

وقالت منظمة الصحة العالمية إن كلا اللقاحين أظهرا فعالية مماثلة في تجارب منفصلة، ​​ولكن بدون تجربة وجها لوجه، لم يكن هناك دليل يوضح ما إذا كان أداء أحدهما أفضل، وقد تركت الوكالة الأمر للبلدان لتحديد المنتج الذي سيتم استخدامه بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف والعرض.

وقالت جلاكسو سميث كلاين في بيان: "لقد أدركت جلاكسو سميث كلاين دائمًا الحاجة إلى لقاح ثانٍ للملاريا، ولكن من الواضح بشكل متزايد أن لقاح RTS,S، أول لقاح للملاريا على الإطلاق وأول لقاح على الإطلاق ضد طفيلي بشري.

وأضافت الشركة أن أكثر من 1.7 مليون طفل في غانا وكينيا ومالاوي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وسيتم توزيعه في 9 بلدان أخرى تتوطنها الملاريا اعتبارًا من أوائل العام المقبل، وتقتل الملاريا أكثر من 600 ألف شخص سنويا على مستوى العالم، معظمهم من الأطفال في أفريقيا.

لقاح حمى الضنك..

وأضاف تيدروس أن الوكالة أوصت أيضًا بلقاح شركة تاكيدا للأدوية ضد حمى الضنك المسمى Qdenga للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 16 عامًا في المناطق التي تمثل فيها العدوى مشكلة صحية عامة كبيرة.

حمى الضنك، الشائعة في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، هي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض إلى البشر.

وقالت هانا نوهينك، رئيسة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين، إن لقاح تاكيدا أثبت خلال التجارب فعاليته ضد جميع الأنماط المصلية الأربعة للفيروس لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بحمى الضنك.

وأضافت، مع ذلك، أن عدم اليقين لا يزال قائما بشأن أدائه ضد النمط المصلي 3 و 4 لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى من قبل.

وأوصى الفريق الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية أيضًا بنظام جرعة واحدة مبسط للتحصين الأولي لمعظم لقاحات كورنا لتحسين قبول الجرعات في الوقت الذي أصيب فيه معظم الأشخاص بعدوى واحدة سابقة على الأقل.

وأضافت الوكالة أنه يمكن استخدام أي لقاح أحادي أو ثنائي التكافؤ نظرا لأن اللقاحات أحادية التكافؤ التي تستهدف متغير XBB.1.5، الذي كان سائدا في العديد من الأماكن هذا العام، غير متوفرة في العديد من البلدان.