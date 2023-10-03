السيطرة على حريق اشتعل بمحول كهرباء فى زهراء المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

اشتعل حريق بمحول كهرباء، بزهراء المعادى فى القاهرة، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باندلاع حريق بمحول كهرباء، فى زهراء المعادى، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد الحريق دون إصابات، وتم إجراء معاينة لكشف سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.