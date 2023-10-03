السفارة الهندية تحتفل بالذكرى الـ154 على ميلاد غاندى بالقاهرة

كتبت: هناء أبو العز

قام السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، بزراعة نباتات صغيرة، فى حديقة الحرية المحتضنة لتمثال المناضل الهندى غاندى، كرمز للصداقة بين البلدين احتفالاً بالذكرى الـ154 لميلاد زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في القاهرة.

وألقى سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتي الكلمة الافتتاحية للحفل، كما وضع المشاركون الزهور على تمثال غاندى النصفي في حديقة الحرية بالزمالك، والتي تم تدشينه بالحديقة عام 2019، وقاموا بغناء بعض من ترانيم غاندي المفضلة.

ومثل الفريق محمد سلطان، رئيس قطاع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، الحكومة المصرية وقدم احترامه للمهاتما غاندي الذي يحظى باحترام واسع في مصر باعتباره رمزا للحركة المناهضة للاستعمار، وقام السفير جوبتيه واللواء محمد سلطان بزراعة نباتين صغيرين كرمز للصداقة خلال هذه المناسبة.

حضر الاحتفال، بريتي جوبتييه زوجة السفير، ونائب رئيس البعثة أشيش جوبتيه، ورئيس السفارة جوهون كيركيتا، وزوجات الدبلوماسيين الهنود، وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، وأعضاء الجالية الهندية في مصر.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد المهاتما غاندي عالميًا باعتباره اليوم الدولي للأعنف منذ عام 2007، وفي كل عام، يتم تنظيم فعاليات فى 2 أكتوبر لإحياء ذكرى فلسفة غاندي ومبادئه وإحيائها.