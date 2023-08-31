روح غاندى ..معرض للكاريكاتير بالمركز الثقافى الهندى فى القاهرة

كتبت: هناء أبو العز

يستضيف مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية ، التابع لسفارة الهند، معرض "روح غاندي" بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومدونة كارتون مصر.

وولد المهندس كارامشاند غاندي، المعروف شعبيًا باسم المهاتما غاندي، في 2 أكتوبر 1869، وكان معروفًا بفلسفته الاجتماعية والسياسية والروحية، التي ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم، والتزم غاندي بسياسة اللاعنف وعاش حياة بسيطة، وأصبح رمزا للسلام والحقيقة، ليس فقط في موطنه الهند، بل في العالم أجمع.

ويعد معرض "غاندي في عيون رسامي الكاريكاتير" امتدادًا للتعاون المكثف بين سفارة الهند بالقاهرة ومتحف الكاريكاتير بالفيوم ومدونة الكارتون المصرية، ويقدم المعرض مجموعة رائعة من الرسوم الكاريكاتورية للمهاتما غاندي لفنانين مصريين بارزين منهم أحمد علوي، آمنة سعد، إسلام زكي، فاروق موسى، فوزي مرسي، هاني عبد الجواد، حسن فاروق، خالد صلاح مروة إبراهيم، عمر صديق، وخالد المرصفى وآخرين من دول مختلفة.

وافتتح المعرض السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى مصر، والسفير محمد حجازي سفير مصر السابق لدى الهند و محمد عبلة، الفنان التشكيلي.

و استخدم الفنانون في عملهم تقنيات مختلفة مثل الرسم بالقلم الرصاص والفحم والقلم والحبر وحتى التصوير الفوتوغرافي المفاهيمي، كاشفين عن أعماق غاندي من خلال مناهجهم التصويرية والفكرية والساخرة في بعض الأحيان.