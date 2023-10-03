السجن 15 سنة لطالب ووالده بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة شخصين بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه أحد الأشخاص، بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023، بدائرة مركز ساقلته عندما وجهت النيابة العامة للمدعو "م . ج" طالب ووالده "ج.ف"، عامل إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه الطفل "ح. ر.ع"، وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.