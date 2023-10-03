اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:44 م
السجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين ""س.ث" طالب و"ع.ا.م" عامل و"ش.م" و"م.ا"  بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "و.ا"  بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بإصابات إثر التعدى عليه بأسلحة بيضاء وتم نقله إلى المستشفى، وكشفت التحريات قيام المتهمين بالتعدى عليه بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى إلى إصابة المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

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