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الدنمارك تساهم بـ 14 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بالسلاح

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:35 ص
الدنمارك تساهم بـ 14 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بالسلاح أوكرانيا - أرشيفية
أحمد علوى

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أفادت وزارة الدفاع الدنماركية، الاثنين، بأن كوبنهاجن ستساهم بمئة مليون كرونة دنمركية (14.1 مليون دولار) في طلب أوروبي مشترك بشأن الذخيرة بموجب مشروع للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان: "مع إلغاء التحفظ الدفاعي للاتحاد الأوروبي، العام الماضي، لدى الدنمارك فرصة للمشاركة بشكل كامل في التعاون الدفاعي الأوروبي الذي يشمل وكالة الدفاع الأوروبية".

وقالت الوزارة الدنماركية إن من المتوقع تسليم الذخيرة خلال عام 2024.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، الجمعة، إن 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت ذخيرة لإيصال قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً إلى أوكرانيا وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

 
 
 

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